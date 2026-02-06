Vi ser tilbake på gårsdagens gripende Nintendo Direct i det siste The Gamereactor Show

HQ

Vi er tilbake med en ny The Gamereactor Show-podkast for å ta deg med inn i helgen. Den 78. episoden handler om aktuelle saker, da Alex og jeg kommer sammen for å diskutere den nylige Nintendo Direct, Baldur's Gate som får en adaptasjon, kunngjøringen av Horizon Hunters Gathering, Highguard, og mer.

Jepp, vi oppsummerer Direct og diskuterer om det er på tide med et nytt format for denne typen digitale fremvisninger, alt før vi snakker om hvorvidt det er en smart beslutning å fortsette Baldur's Gate III-historien i en TV-serie. Etter dette snakker vi om Horizon Hunters Gathering og hvordan det passer inn i en verden av stadig mer vanlige onlinespill som fansen kanskje ikke har kapasitet til, med Highguard som et annet eksempel.

