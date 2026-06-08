Vi ser tilbake på Summer Game Fest og Xbox Games Showcase i ukens The Gamereactor Show

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Selv om vi pleier å tilby nye episoder av Gamereactor Show hver fredag, har vi på grunn av den hektiske og kaotiske naturen til denne "ikke-E3"-perioden bestemt oss for å spille inn en bonusepisode for deg denne uken.

Det stemmer, etter en megahelg som inkluderte Summer Game Fest og Xbox Games Showcase, har Alex og jeg kommet sammen for å oppsummere de to store sendingene og for å diskutere hva som skilte seg mest ut for oss, hva som overrasket oss mest, hva vi ser frem til og mer.

Sjekk ut den 94. episoden av showet nedenfor, eller på din foretrukne podkastleverandør, enten det er Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible eller Spreaker. Og ikke glem å komme tilbake senere denne uken på fredag, da vi sannsynligvis vil bruke litt tid på å snakke om Nintendo Direct, hvis ryktet om at showet skal finne sted holder stikk...