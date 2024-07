Vi setter speedrunning-ferdighetene våre på prøve i Nintendo World Championships: NES Edition

HQ

Speedrunning har blitt mer og mer populært de siste årene. Spillere prøver å ta på seg store utfordringer ved å bruke glitches og andre metoder for å fullføre et spill og sette sin egen rekord, og vi ser stadig flere imponerende prestasjoner.

Nå skal vi se om vi har det som skal til for å bli en speedrunning-proff i Nintendo World Championships: NES Edition. Samlingen av utfordringer bringer NES-klassikere til våre moderne skjermer, og vil garantert sette tålmodigheten og ferdighetene våre på prøve.

Som vanlig kan du bli med på strømmingen vår via GR Live-hjemmesiden, Twitch- og YouTube-kanalene våre. Vi streamer fra et litt annet tidspunkt i dag, kl. 18.30. så husk å bli med! Hvis du vil sjekke ut anmeldelsen vår på forhånd, kan du gjøre det her.