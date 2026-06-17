"Vi siktet mot stjernene og landet på en fiendtlig, fremmed planet": Vi snakker med Harry Krueger om tiden hans hos Housemarque og hans nye studio - Cosmic Division

HQ

Til tross for at navnet ligner på en av filmhistoriens mest diabolske skurker, er det ingenting skremmende ved Harry Krueger. Tvert imot er han svært vennlig når jeg møter ham en helt vanlig tirsdag for å snakke om Cosmic Division, det nye studioet hans, som han kunngjorde forrige måned. Ellers hadde det vært stille rundt ham siden han forlot Housemarque i slutten av 2023 etter nesten 15 år, en periode hvor han startet som programmerer og raskt klatret oppover i hierarkiet. Han gikk videre til å regissere arkadespillets mesterverk Nex Machina og Returnal, som banet ny vei for studioet med sitt sprang inn i 3D. Han var også med på å lansere Saros, som kom ut for noen måneder siden til strålende anmeldelser.

Nå er han tilbake i en ny rolle som grunnlegger og administrerende direktør for Cosmic Division, som planlegger å lage «gameplay-first»-spill med følelsesladede historier. Ved første øyekast høres dette ut som kjent territorium for finnen, akkurat som navnet Cosmic Division minner om den kosmiske skrekkgenren som preger Returnal og Saros så sterkt. Dette er også to av mine favorittspill som er utgitt på 2020-tallet, så jeg var mer enn nysgjerrig på å lære mer om det nye studioet og dets første prosjekt.

Og selvfølgelig å grave litt i arkivene fra Housemarque-tiden.

Gamereactor: Når bestemte du deg for å starte et nytt studio?

Krueger: «Jeg var i omtrent 15 år hos Housemarque. Det var 15 virkelig intense, produktive og utrolige år, og etter det følte jeg at jeg trengte en liten forandring og også en pause. Så jeg tok meg litt fri, gjenopptok kontakten med familie og venner, reiste litt, vurderte neste steg og utforsket muligheter. Ingenting appellerte egentlig så mye til meg; jeg følte at jeg ville være et sted hvor jeg kunne lage den typen spill jeg selv hadde lyst til å spille, og jeg tror det var da jeg begynte å føle at jeg nå var klar for en ny type utfordring. Jeg tror det var da ideen om å stifte Cosmic Division ble født. Jeg var heldig nok til å få så mye støtte og inspirasjon fra venner og kolleger som hjalp meg med å ta det første skrittet. Og så tok vi bare beslutningen. Studioet ble stiftet for litt over et år siden. Som du vet, har det vært en interessant tid i bransjen, så det har vært en berg-og-dal-bane, men jeg har ønsket å bygge på et solidt fundament, og dette er ikke en sprint, dette er en maraton og et langsiktig prosjekt for meg.»

Dette er en annonse:

Gamereactor: Hva er historien bak navnet Cosmic Division?

Krueger: «Det er vel ingen overraskelse at jeg er fan av kosmisk skrekk og kosmiske temaer generelt, og jeg tenkte på studioet vårt som en avdeling eller sektor som utforsker det utenomjordiske. Det er der alle de kule, kosmiske underverkene blir utforsket og skapt. Det er også grunnen til at logoen har det karakteristiske tentaklet og stjernen. Vår misjon er å prøve å fylle spillene våre med så mye kosmisk undring som mulig. Det er også slagordet vårt: Embrace the beyond!»

Gamereactor: Er det noen gamle venner fra Housemarque som er en del av studioet?

Krueger: «Vel, jeg kan nevne at Henri Mustonen (ledende spilldesigner fra Returnal) er vår designdirektør og en av våre medstiftere. Han har vært min pålitelige, sterke høyre hånd på designfronten helt fra starten av, og er også en kjær, gammel venn.»

Dette er en annonse:

Gamereactor: I pressemeldingen nevner dere at det kommende prosjektet bygger videre på grunnlaget som ble lagt av Housemarque, samtidig som det utforsker nye retninger. Kan du fortelle oss litt om hvordan det vil komme til uttrykk?

Krueger: «Vi har ikke så mye å kunngjøre ennå, det er fortsatt ganske tidlig i utviklingen, men vi har en veldig klar idé om hva vi ønsker å skape, og vi tar bevisste skritt for å realisere denne unike visjonen. Jeg tror ikke eplet kommer til å falle så langt fra stammen, og jeg tror heller ikke det trenger å skje. Jeg tror fullt og fast på ideen om å bygge videre på våre styrker, uten å be om unnskyldning for det. Men vi utforsker også noen nye temaer og ideer, bare for å sikre at vi etablerer vår egen unike stemme med Cosmic Division. Jeg tror fans av våre tidligere spill definitivt vil kjenne igjen mye av vårt karakteristiske DNA: Spillbarheten kommer først, dybde uten kompleksitet, lett å lære, vanskelig å mestre. Alle disse grunnleggende, tidløse spillverdiene. Men jeg tror de kanskje også vil bli positivt overrasket over et par av de nye tingene vi jobber med.»

Gamereactor: Du nevner også en «lean and mean»-tilnærming til utviklingen i pressemeldingen. Hvor mange personer planlegger du å ha med på Cosmic Division?

Krueger: «For meg er 'lean and mean' ikke bare et slagord, det er en sentral etos for studioet og en misjonserklæring. Foreløpig vil jeg holde studioet så lite som mulig så lenge som mulig. Du vet, mer er ikke alltid bedre - vanligvis er det bare mer, og jeg vil virkelig unngå den overansettelsen og overoppsigelsen vi ser akkurat nå. Så jeg vil bygge et team som er virkelig fokusert, ytelseseffektivt og som presterer over forventning for å skape spill som på mange måter er mer enn summen av delene. Når det gjelder rene tall, vil jeg si at selv med ubegrensede midler ville jeg ikke ønsket å ha et studio med mer enn 50 ansatte. Jeg føler ikke at det er nødvendig å ha større team enn det for å skape den typen stemningsfulle enkeltspilleropplevelser som vi ønsker å lage. Og for vårt første spill kan vi kanskje klare oss med betydelig færre enn det.»

Gamereactor: Hvordan er omfanget sammenlignet med for eksempel Returnal?

Krueger: «Det er vanskelig å sammenligne, men når det gjelder kvalitet, har Returnal vært en virkelig sterk referanse for oss. Når det gjelder kvaliteten på opplevelsen og kombinasjonen av spillbarhet i første rekke med en uforglemmelig fortelling. Vi håper å oppnå det med et ganske effektivt, slankt og slagkraftig studio.»

Gamereactor: Så vi har i hovedsak å gjøre med et spill som lener seg mot «det nye Housemarque», etter «arkadespillet er dødt», snarere enn epoken før?

Krueger: «Øh, ja, kanskje... Jeg tror det er en rimelig vurdering. Jeg tror det går fremover og oppover for oss. Vi er selvfølgelig utrolig stolte av det vi har oppnådd med Returnal, for jeg mener virkelig at det forblir tro mot mange av de tidløse arkadeverdiene som Nex Machina og tidligere spill representerte, men det tilfører også en helt ny dimensjon med en rikere, mer stemningsfull fortelling og føles som en mer fengende opplevelse generelt, vil jeg si. Så det har vært vår sterkeste referanse, men selvfølgelig har jeg også vært utrolig stolt av alle prosjektene jeg har jobbet med.»

Gamereactor: La oss gå litt tilbake i tid og snakke om Housemarques overgang fra arkade til «det nye Housemarque». Det var et blogginnlegg av Illari Kuittinen med tittelen «Arcade Is Dead», som var ganske bombastisk. Hvordan var det å gå fra å utvikle rene arkadespill til spill som fremdeles har en arkadefølelse, men som også appellerer til et bredere publikum?

Krueger: «Det er et godt spørsmål. Og sett utelukkende fra mitt personlige perspektiv... selvfølgelig var det den «arcade is dead»-artikkelen du nevnte, som selvfølgelig trenger litt mer kontekst. Jeg tror den gjenspeilte virkeligheten, som du sa, med å lansere et høyt anerkjent spill. Nex Machina var en annen prisvinnende tittel for Housemarque, men likevel førte det ikke til salg. Så det reiste spørsmålet om å lage små spill med mellomstore budsjetter og hvor bærekraftig det er. Det var min tolkning. Som arkadefanatiker og skaper så jeg det som «kongen er død, lenge leve kongen». Man kan ikke drepe noe som er tidløst - det kan bare ta en annen form. Og fra mitt personlige perspektiv var det slik jeg så overgangen til noe dristigere, større og mer ambisiøst. Det handlet om å holde beina godt plantet på det bunnsolide fundamentet vi hadde bygget opp, samtidig som vi tillot oss å drømme litt større. «

Gamereactor: Av alle spillene du jobbet med hos Housemarque, hvilket er favoritten din?

Krueger: «Det er jo litt som å be meg velge mitt favorittbarn (ler). Ærlig talt føler jeg at jeg var så utrolig heldig hos Housemarque - det føles som om jeg vant i lotto fem ganger på rad, for hvert eneste prosjekt var et drømmeprosjekt for meg, uten overdrivelse. Hvert av dem markerte et nytt kapittel i karrieren min og er spesielt av ulike grunner. Selv Outland, det første spillet jeg jobbet med, var det spillet som plantet frøet til bullet hell-følelsen og estetikken som til slutt ble en avgjørende del av studioets identitet. Nex Machina var selvfølgelig et veldig spesielt prosjekt for meg. Det var det første spillet jeg hadde regissørrollen for og hadde kreativt ansvar for fra start til slutt. Jeg er utrolig stolt av det vi fikk til med det spillet også. Det er en utrolig opplevelse fra start til slutt, og jeg fikk til og med komponere et musikkspor til spillets siste boss. Men det er vanskelig å ikke fremheve Returnal som høydepunktet blant mange av disse kreative prosjektene. For det var virkelig... vi siktet mot stjernene og landet på en fiendtlig, fremmed planet. Jeg lærte så mye, jeg fikk jobbe sammen med så mange utrolig talentfulle mennesker, og vi fikk skape noe vi vil være stolte av resten av livet. Hvis jeg måtte velge ett, ville Returnal trolig være det mest avgjørende i karrieren min, og også spillet som har lagt det nyeste grunnlaget for neste kapittel med Cosmic Division.»