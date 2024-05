Vi sjekker inn i Sea of Thieves for å markere PS5-lanseringen

HQ

Da jeg først opplevde Sea of Thieves på Xbox i 2018 samlet vi straks en gjeng her på kontoret og ble igjen etter jobb for å grave opp skatter, knuse skjeletter og navigere på det rullende havet. Vi lo, diskuterte og snudde hver stein, og gikk hjem med en fast avtale om å gjøre akkurat det samme neste dag.

Og det gjorde vi, men magien var allerede over. Å møte nye spillere var fortsatt et spennende adrenalinkick, men etter bare seks til ti timer med co-op-spill ble det uendelig tydelig at Sea of Thieves rett og slett ikke hadde så mye mer å by på utover denne ellers ganske fantastiske øyeblikksunderholdningen. Det var behov for systemer, for mekanikk og for innhold.

Men det er seks år siden, og hvis Rare kan krediteres for noe, er det at de har jobbet hardt for å forbedre de tre nevnte aspektene av totalopplevelsen drastisk. En myriade av store utvidelser har blitt introdusert, viktige partnerskap med andre IP-er har blitt inngått, og fremfor alt har det blitt lagt til en jevn strøm av innhold.

Dette er hva som kom på bare ett år - Rare nølte ikke.

Dette er en annonse:

Nå som spillet er ute på PS5, la oss ta en titt på hva Sea of Thieves egentlig er for de som nå vurderer om spillet er verdt et kjøp.

Spillet har hittil fått 11 sesonger i løpet av de drøye seks årene det har vært på markedet, og innenfor disse finnes det utallige utvidelser som øker mengden innhold og antall aktive spillsystemer betraktelig. The Hungering Deep Skeleton Thrones , The Sunken Curse, Cursed Sails, Forsaken Shores, , Anniversary Update, Festival of Giving, Heart of Fire, og Vault of the Ancients er bare noen få eksempler, som hver og en legger til såkalte "Tall Tales", eller rettere sagt spennende oppdrag. Men det finnes også større enspillerkampanjer nå, som A Pirate's Life, som er et samarbeid med Pirates of the Caribbean, og The Legend of Monkey Island, som på sett og vis introduserer seg selv.

De to sistnevnte er virkelig kampanjer med mellomsekvenser, dialogsekvenser, en historie å følge og innhold å fullføre. Du kan se trailere nedenfor som iscenesetter disse historiene.

HQ

Dette er en annonse:

HQ

11 sesonger, tonnevis av innhold, men har det noe å si? På noen måter, ja. Det er nye mikrotransaksjoner, det er mange av dem for å si det mildt, men det er også en hel rekke effektiviseringer som gjør det lettere å selge byttet du har funnet, for eksempel er det mer liv på havene som nå er okkupert av en og annen Kraken, en Megalodon her og der er bare begynnelsen, og selv om det hele fortsatt er veldig kontraktsbasert, er det bare langt mer variasjon her.

Det finnes også nye aktiviteter, som fiske, men bortsett fra det handler Sea of Thieves fortsatt først og fremst om seiling, og du seiler lenge. Veldig lenge. Det er vakkert mens du seiler, det skal du ikke ta feil av, men det er det du gjør. Det er ikke slik at det er et svakt punkt, for med riktig mannskap er det gøy å tulle rundt på skipet og til slutt støte på fiender underveis. Jeg sier dette bare for å understreke at denne sentrale kjernen i Sea of Thieves er den samme som den var tilbake i 2018.

I forbindelse med lanseringen av PS5-versjonen har jeg forsøkt å se på nytt innhold, for eksempel den nye Siren Treasuries, som først og fremst fremhever at selv om kampsystemet på Sea of Thieves er kinetisk og fysisk nok til ikke å føles desidert ubalansert, er det heller ikke noe som direkte setter fantasien i sving. Og det er ingen reell plyndring for å kontinuerlig forbedre utstyret ditt heller. Det finnes ingen statistikk, og endringene som introduseres er rent kosmetiske.

Det er nå et Battle Pass og ekstra mikrotransaksjoner. Og det spiller ingen rolle at de "bare" er kosmetiske.

Mange ser på dette som et friskt pust, og det er det kanskje også, men det betyr også at kampene er ganske statiske, og at de beste Sea of Thieves -opplevelsene fortsatt skjer på dekk mot en Kraken, eller med venner på et farefullt oppdrag uten nødvendigvis å interagere med de ulike spillsystemene på et mer detaljert nivå. Det er mer innhold og mer variasjon, ja, men det betyr ikke at spillet har endret identitet.