Vi sjekker ut Alan Wake 2: Night Springs på dagens GR Live

Vi fortsetter denne ukens serie med GR Live -strømmer ved å vende oppmerksomheten tilbake til Alan Wake 2, for å sjekke ut åpningstimen av den splitter nye utvidelsen som kom for et par uker siden.

Det stemmer, vi skal hoppe inn i et stykke Night Springs fra det vanlige tidspunktet 16:00 BST / 17:00 CEST, hvor jeg vil være vert og se hvordan de tre historiene som dreier seg om Rose Marigold, Shawn Ashmore og Jesse Faden alle løser seg opp og kobles sammen med hverandre.

Husk å gå til GR Live-hjemmesiden for å få med deg alt som skjer, og ikke glem å lese vår anmeldelse av Night Springs her også.