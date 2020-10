Vi sjekker ut Bang & Olufsen Beoplay E8 Sport

Du ser på Annonser

Bang & Olufsen er kjent for sine produkter av høy kvalitet. I vår seneste Quick Look-video tar Magnus oss igjennom hva B & Os seneste trådløse ørepropper, nemlig Beoplay E8 Sport, har å tilby.

Med god passform, lang batteritid og vanntett beskyttelse er Beoplay E8 Sport et produkt designet for dedikerte atleter. Med en prislapp på £300 er kanskje ikke produktet for alle, men for de som er interesserte er dette et meget godt valg.

Sjekk ut videoen øverst for å finne ut mer om disse.