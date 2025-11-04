Vi sjekker ut Battlefield 6s Redsec Battle Royale på dagens GR Live

HQ

Vi er tilbake for en annen GR Live avdrag senere i dag. Fra og med vanlig tid kl. 16:00 GMT / 17:00 CET, vil jeg være vertskap og returnere til Battlefield 6 for å sjekke ut den ganske godt mottatte Battle Royale-modusen kjent som Redsec.

Ved å gå til GR Live-hjemmesiden på tidspunktet ovenfor, vil du kunne fange meg når jeg jakter på seire i dette siste spillmodustilskuddet til det populære skytespillet, og for en smakebit av hva som kommer, kan du finne vår anmeldelse av Battlefield 6: Redsec her.