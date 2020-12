Vi sjekker ut Blade & Soul sin Grim Tidings-oppdatering i dagens livestream

Du ser på Annonser

Ny dag, en ny GR Live-sending, og i dag sjekker vi ut den seneste oppdateringen til NCsofts fantasy-MMORPG Blade & Soul. Denne oppdateringen heter Grim Tidings og introduserer en helt ny subclass til Way of the Blade, en ny Dungeon, julefeiringer og mer.

Vi skal sjekke ut spillets nye oppdatering i dagens GR Live-sending fra klokken 16, så hvis du er nysgjerrig på det nye innholdet er du hjertelig velkommen til vår liveside når vi setter i gang. Du finner oss også på Facebook, Twitch og YouTube.