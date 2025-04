Vi sjekker ut Blue Prince i dagens GR Live

HQ

Tidligere denne uken kunne vi fortelle dere om vår tid med Dogubombs Blue Prince, et hjernetrimspill som handler om å navigere gjennom et mystisk herskapshus i forsøket på å finne det mytiske 46. rommet. Så langt har spillet gått utrolig bra med kritikere, med det for tiden ansett som en av de beste titlene i 2025, med en Metacritic-score på 92. I dag vil fansen bli sluppet inn på eiendommen til Mt. Holly herskapshus, og for å markere den anledningen skal vi bli med på moroa i dagens GR Live-episode.

Fra og med den vanlige tiden kl. 17 vil jeg være vert og spille gjennom den første timen av Blue Prince, alt på GR Live-hjemmesiden, og på Gamereactors Twitch-, YouTube- og Facebook-kanaler.

Husk å ta turen innom for å se hvorfor dette spillet blir sett på som et av de beste puslespillene til dags dato, og husk at du kan bli med på handlingen selv, ettersom Blue Prince lanseres i dag på PC og konsoller, til og med som en Game Pass dag én-lansering og som en del av PlayStation Plus Extra.