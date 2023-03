Vi sjekker ut Crime Boss: Rockay City i dagens GR Live

HQ

I dag er den globale lanseringsdatoen for Ingame Studios' Crime Boss: Rockay City, eller rettere sagt det er PC-lanseringsdatoen for spillet, da det ikke kommer til konsoller før en gang i sommer.

Men uansett kan forvente vår anmeldelse snart, og vi kommer også til å markere tittelens utgivelse ved å dykke ned i spillet i dagens GR Live, hvor Rebeca har tenkt til å spille en time av krimactiontittelen.

Så for å se hvordan spillet former seg, sørg for å stikke innom GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl 16:00, og i mellomtiden, sjekk ut traileren for spillet nedenfor.