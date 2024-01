Vi sjekker ut Cult of the Lamb: Sins of the Flesh i dagens GR Live

HQ

Cult of the Lamb har sett en massiv oppblomstring av spillere den siste tiden, etter nyheten om at det ville bli styrket med en ny oppdatering som legger til hanky-panky til tittelen. Nå har nettopp denne oppdateringen, som også tilfører spillet en rekke andre mekanikker, ankommet, og vi har bestemt oss for at det er en god grunn til å vende tilbake til det populære indie-actionspillet.

Fra og med klokken 17 vil Rebeca være vertskap og spille gjennom en time av Sins of the Flesh -oppdateringen for å utforske noen av de nye funksjonene den bringer til bordet. Gå inn på GR Live-hjemmesiden for å følge med på det som skjer.

Og inntil Rebeca går live, kan du lese anmeldelsen vår av Cult of the Lamb her og lære mer om Sins of the Flesh her.