Vi sjekker ut den nye Fortnite sesongen på dagens GR Live

HQ

Nylig lanserte Epic Games den nye sesongen av sin Battle Royale-tittel, Fortnite, og bringer alle slags nye tillegg til spillet, inkludert slipbare skinner, nye våpen, flere fordelskort, en Attack on Titan crossover og mer. Med denne nye sesongen nå her, skjønte vi at det ikke er noe bedre tidspunkt enn nåtiden for å dykke tilbake i spillet i jakten på Victory Royale Crowns.

Fra og med vanlig tid 15:00 GMT / 16:00 CET, vil vår egen Rebeca være vertskap og vil se etter å spille en time av den nye Fortnite-sesongen, alt fra GR Live-hjemmesiden. Sørg for å stikke innom for å fange Rebeca i aksjon.