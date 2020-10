Vi sjekker ut den nye gamingstolen Razer Iskur

Ganske ofte får vi inn diverse produkter på vårt hovedkontor i Danmark, hvilket gir oss en ypperlig mulighet til å teste dem ut og dele vårt førsteinntrykk med dere via en videoserie vi har valgt å kalle Quick Look. Denne gangen er det dog ikke en ny PC, en ny mobil eller et nytt tastatur vi har tatt en titt på. Vi har nemlig fått inn Razers nye gamingstol kalt Iskur. Sjekk ut videoen nedenfor for vårt førsteinntrykk.

