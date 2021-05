Vi sjekker ut den nye MSI Clutch GM41 Lightweight Wireless

For ikke så lenge siden tok vi en titt på MSI Clutch GM41 Lightweight-gamingmusa, men nå er MSI tilbake med en ny versjon av den, som tilføyer en stor ny egenskap: Trådløs tilkobling.

Ta en titt på videoen nedenfor der vi går igjennom hovedtrekkene til Clutch GM41 Lightweight Wireless.

For mer info om hvordan du kan skaffe din egen, sjekk ut MSIs produktside.

Her på Gamereactor inngår vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.