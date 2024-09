Vi sjekker ut Enotria: The Last Song i dagens GR Live

Vi fortsetter denne ukens GR Live-innsats ved å rette oppmerksomheten mot Enotria: The Last Song. Fra og med den vanlige tiden 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vert og spille gjennom den første timen av action-rollespillet for å se hvordan dette Soulslike-prosjektet har formet seg.

Enotria: The Last Song utspiller seg i en verden inspirert av italiensk folklore, der målet er å bruke og utøve rolleforandrende masker i et forsøk på å overvinne utfordrende og brutale fiender. Det er selvsagt litt av en utfordring, noe jeg skal teste i ettermiddag.

Inntil jeg går live, kan du unne deg litt mer Enotria: The Last Song innhold ved å sjekke ut vårt nylige intervju med Jyamma Games nedenfor.