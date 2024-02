Vi sjekker ut Foamstars i dagens GR Live.

HQ

I går kveld åpnet Square Enix offisielt dørene til sitt såpeglatte flerspillerspill, da Foamstars kom til både PS4 og PS5, til og med som en dag én-lansering på PlayStation Plus.

Spillet, som av mange har blitt omtalt som Square Enix sin versjon av Splatoon, består av to lag med spillere som ikler seg unike figurer som bruker skumrelaterte våpen for å konkurrere i ulike spillmoduser og for å vinne over hverandre.

Spillet er nå tilgjengelig, og vi kommer til å sjekke ut den første timen av Foamstars på GR Live-hjemmesiden, der vår egen Rebeca er vert fra kl. 16.00 GMT/17.00 CET. Kom innom for å se litt action på Foamstars, og få en forsmak på hva som venter i traileren nedenfor.