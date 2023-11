Vi sjekker ut Fortnite OG i dagens GR Live.

HQ

Etter at OG har kommet tilbake og igjen har fått stjernestatus, har vi bestemt oss for at i dag er dagen da vi drar tilbake til øya for å sjekke ut Fortnite OG -modusen. Fra kl. 16:00 GMT / 17:00 CET, som vanlig, vil vår egen Rebeca være vertskap og spille en time med den klassiske Battle Royale-opplevelsen på GR Live-hjemmesiden.

Fortnite OG er for øyeblikket i sesong X-format, noe som betyr at du kan forvente å se alle slags tilbakevendende landemerker og gjenstander fra den perioden av spillet. Når det gjelder den nærmeste fremtiden, vil spillet få et massivt Big Bang -arrangement den kommende helgen, så husk å ta turen hit for å finne ut mer om den modusen.