Vi sjekker ut Indika på dagens GR Live

Odd Meter Odd Meter ser ut til å ha kjøpt inn sin navnebror med det surrealistiske Indika. Dette spillet beskrives som en historiedrevet tredjepersonsopplevelse, men det har skrekkelementer, puslespillmekanikk, arkadefunksjoner, plyndringsbaserte RPG-systemer og mer, noe som reiser spørsmålet om hvilken sjanger det egentlig passer inn i. Vi skal forsøke å svare på det spørsmålet senere i dag.

HQ

Fordi vår egen Rebeca vil være vertskap og se på åpningstimen til Indika alt på GR Live-hjemmesiden fra vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST. Husk å ta turen innom for å få et glimt av et spill som uten tvil vil etterlate deg med flere spørsmål enn svar.