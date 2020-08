Vi sjekker ut Logitech G923 Trueforce Sim Racing Wheel

Danskene har vært så heldige at de plutselig fant et Logitech G923 Trueforce Sim Racing Wheel i postkassen sin, noe de selvsagt ikke har tenkt å la skje uten at dere får nytte av det også. Pakken åpnes derfor med stil, hvor de så tar en nærmere titt på aluminiumen, ståle og læret som pryder rattet, samt de imponerende Dual Clutch- og Trueforce-teknologiene.

Om dette frister kan du merke deg at det er tilgjengelig både til PC, PlayStation 4 og Xbox One.

Her på Gamereactor lager vi innimellom en avtale med en partner om å lage en eller flere informative videoer om et bestemt produkt. Dette betyr at videoen her produseres i samsvar med Gamereactor-teamet, er sponset, og det kan du lese mer om ved å klikke på lenken over.