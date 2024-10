Vi sjekker ut New World: Aeternum i dagens GR Live

I går åpnet Amazon Games dørene til New World nok en gang, denne gangen i en ny versjon av MMORPG-et som inneholdt endringer i historien og verdenen, nye karakterer og nytt innhold, samtidig som grunnspillet og utvidelsen Rise of the Angry Earth ble slått sammen. Denne kollektive innsatsen er kjent som New World: Aeternum, og det er også første gang tittelen har kommet til konsoller.

Med denne utgivelsen i tankene kommer vi til å dykke ned i New World: Aeternum på dagens GR Live, hvor jeg vil være vert og spille gjennom en time av spillet, alt på GR Live-hjemmesiden fra vanlig tid kl. 17.

Husk å stikke innom for å se hvordan New World: Aeternum utvikler seg, og følg også med på anmeldelsen vår, som vi for tiden jobber hardt med.