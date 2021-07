Vi sjekker ut OnePlus Nord 2

OnePlus har akkurat avduket den neste modellen i Nord-serien, en ny telefon som heter OnePlus Nord 2 5G. Enheten har en 6,43-tommers 90Hz AMOLED-skjerm og leveres med varierende mengder RAM/lagring, avhengig av versjonen av telefonen, som alle selges til en komfortabel pris for en moderne smarttelefon.

Til tross for at enheten nettopp har blitt avduket og nå er tilgjengelig for forhåndsbestilling, har vi allerede fått muligeheten til å ta en titt på telefonen og gi gi vårt førsteinntrykk i vår nyeste episode av Quick Look.

Du finner hele videoen, som gir en nærmere kikk på OnePlus Nord 2 5G, nedenfor, og er du interessert i å vite mer kan du sjekke ut den offisielle hjemmesiden.