Vi sjekker ut Ravenswatch i dagens GR Live

HQ

Nylig, etter en lengre periode i Early Access, lanserte Passtech Games, utvikleren bak det fantastiske Curse of the Dead Gods, sitt nyeste prosjekt i sin komplette 1.0-tilstand. Dette er kjent som Ravenswatch, og er et top-down roguelike der du går inn i rollen som en av mange ikoniske eventyrfigurer for å stige i nivå og til slutt slå tilbake mot marerittene som truer verden.

Nå som spillet er allment tilgjengelig etter lanseringen av Early Access (og på konsoller), skal vi hoppe inn i en time med Ravenswatch som en del av dagens GR Live -tilbud. Fra og med klokken 17 vil jeg være vert på GR Live-hjemmesiden, så husk å komme innom for å oppleve handlingen mens den utspiller seg.

Hvis du ikke allerede har gjort det, må du huske å se Ravenwatchs konsollanseringstrailer nedenfor.