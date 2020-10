Vi sjekker ut Razers nye Tomahawk Mini ITX-kabinett

Du ser på Annonser

Under RazerCon--presentasjonene kunne Razer avsløre at de endelig har tenkt til å lansere deres Tomahawk-kabinetter. Det vil skje i to omganger, og den første er et mindre Mini-ITX, som likner det som ble vist frem under CES tidligere i år.

Etterfølgende kommer et standard ATX-kabinett også. I videoen nedenfor kan du se oss en maskin med det mindre kabinettet i selskap med Razers egne Thomas Blichfeldt.