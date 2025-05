Vi sjekker ut Revenge of the Savage Planet i dagens GR Live

HQ

Det har vært litt av en reise for Raccoon Logic. Utvikleren av Revenge of the Savage Planet var tidligere kjent som Typhoon Studios og ble kjøpt opp av Google som en av Stadia -utviklerne for mange år siden, alt før Stadia kollapset og brant på en svært slående måte, noe som førte til at Typhoon ble oppløst og Savage Planet -serien ble liggende i limbo til tross for at Journey to the Savage Planet ble lansert og mottatt ganske godt.

De siste par årene har de fleste av de ansatte på Typhoon startet et nytt selskap kjent som Raccoon Logic, deretter gjenervervet rettighetene til Savage Planet, og deretter laget en oppfølger til originalen som inneholdt stikk til Google og deres dårlige Stadia ledelse, som vi så på GDC nylig.

Nå er Revenge of the Savage Planet her, og vi kommer til å gjøre spillet til tema for den siste GR Live -strømmen. Fra og med klokken 16:00 BST / 17:00 CEST, vil jeg være vert for og spille gjennom den første timen av spillet på GR Live-hjemmesiden.

Ta turen innom for å se hvorfor du bør sjekke ut spillet denne helgen, nå som det er tilgjengelig på PC, konsoller og til og med tjenester som Game Pass. Ikke glem å lese anmeldelsen vår for å få fullstendige analytiske inntrykk.