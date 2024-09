Vi sjekker ut Spectre Divide på dagens GR Live

Ideen om taktiske skytespill har blitt veldig populær de siste årene. Der det en gang var Counter-Strikes domene, er det nå også forskjellige andre alternativer, inkludert Valorant og det langvarige Rainbow Six: Siege også. Nå slutter Mountaintop Studios' Spectre Divide seg til disse rekkene.

Dette spillet er et 3v3-skytespill som bruker et Duality-system for å gjøre det mulig for spillerne å kontrollere to kropper samtidig. For å se hvordan dette fungerer i praksis, kommer jeg til å hoppe inn i en time med Spectre Divide på GR Live-hjemmesiden i dag fra vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST.

Husk å ta turen innom for å se hvordan denne taktiske skytteren fungerer i aksjon.