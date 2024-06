HQ

I dag er en ganske stor dag for gamere over hele verden. Ikke bare lanseres Destiny 2: The Final Shape, men det gjør også Killer Klowns from Outer Space: The Game og Star Wars: Hunters.

Sistnevnte skal vi sjekke ut i dagens GR Live, hvor Rebeca vil være vertskap og spille gjennom den første timen av spillet alt på GR Live-hjemmesiden fra vanlig tid kl. 17.

Husk å stikke innom for å se hvordan denne flerspillertittelen former seg, og ikke glem å lese vår anmeldelse av spillet her.