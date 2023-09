Vi sjekker ut Synced i dagens GR Live.

HQ

Senere i dag fortsetter vi ukens serie med GR Live streams ved å rette oppmerksomheten mot NExT Studios' kooperative free-to-play skytespill, Synced. Spillet, som ble lansert tidligere i september, går ut på at spillerne kler seg ut som en Runner og får i oppgave å slå tilbake mot horder av dødelige skapninger, kjent som Nanos, som er fanget i en ekskluderingssone kjent som Meridian.

Det er mye å oppleve, så vi går live til vanlig tid kl. 15:00 BST / 16:00 CEST, og denne gangen skal jeg være vert i en time, og du finner alt på GR Live-hjemmesiden.

Husk å ta turen innom for å se hva Synced har å by på, og husk også å lese anmeldelsen vår av spillet her for flere tanker og meninger.