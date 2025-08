Vi sjekker ut The Alters i dagens GR Live

HQ

Vi er tilbake for en ny GR Live -strøm denne uken, når vi ser på 11 bit studios ' The Alters. Sci-fi-spillet, som er en av årets best mottatte titler så langt, blåste oss bort da vi anmeldte det, og nå er det på tide å gå tilbake til spillet for en times live action.

Fra og med vanlig tid kl. 17 vil jeg være vertskap og spille gjennom åpningstimen til The Alters, alt på GR Live-hjemmesiden. Ta turen innom for å se hvorfor dette overlevelsesspillet har blitt en så stor hit blant fans på PC og konsoll.