Vi sjekker ut The First Berserker: Khazan i dagens GR Live

Vi starter denne ukens serie med GR Live-strømmer i dag, ved å rette oppmerksomheten mot utvikleren Neoples splitter nye action-RPG, The First Berserker: Khazan. Det ankommer 27. mars på PC, PS5 og Xbox Series X / S-konsoller, og vi kommer til å hoppe inn i åpningstimen av tittelen om bare noen få timer.

Fra og med vanlig tid kl. 17 vil jeg være vertskap og forsøke å mestre den utfordrende handlingen som dette spillet tilbyr. Husk å gå til GR Live-hjemmesiden for å være vitne til handlingen når den utspiller seg, eller gå til Twitch-, YouTube- eller Facebook-kanalene våre i stedet.

For mer om The First Berserker: Khazan, ikke gå glipp av vår anmeldelse av spillet, hvor vi deler våre fulle tanker og inntrykk av denne slående og krevende tittelen.