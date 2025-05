Vi sjekker ut The Siege and the Sandfox i dagens GR Live

HQ

Vi er tilbake for en ny GR Live -strøm senere i dag! Denne gangen skal vi rette oppmerksomheten mot utviklerne Cardboard Swords 2D-stealth Metroidvania; The Siege and the Sandfox, et plattformspill som handler om å våge seg inn i dype ruiner og finne sannheten om ondskapen som lurer i sanden.

For denne GR Live -strømmen er det verdt å merke seg at vi starter litt tidligere, fra kl. 16, i den vanlige varigheten på en time. Husk å besøke GR Live-hjemmesiden for å bli med på handlingen etter hvert som den utspiller seg.