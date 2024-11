Vi sjekker ut War Thunders Firebirds-oppdatering i dagens GR Live

HQ

Den nest siste store oppdateringen som er planlagt for War Thunder i 2024 har kommet. Denne oppdateringen, kjent som Firebirds, fokuserer på å introdusere en samling stealth-aktiverte fly til spillet, samt en rekke lettere bakkekjøretøyer, samtidig som du oppdaterer Abandoned Factory -kartet og generelt forbedrer spillets grafikk og effekter også.

Unødvendig å si, det er en ganske kjøttfull oppdatering, og det er grunnen til at vi kommer tilbake til det militære actionspillet på dagens GR Live for å se hva Firebirds har i vente og for å sette det gjennom ringetonen. Fra og med den vanlige tiden kl. 17 kan du bli med meg på GR Live-hjemmesiden for en time med kaotisk kjøretøyskrigføring.

Og siden streamen finner sted om noen timer, kan du også gå over her for å lese hele oppdateringen til Firebirds for å lære om hvert av de nye kjøretøyene og de forskjellige andre spill- og designforbedringene og endringene som har blitt introdusert.