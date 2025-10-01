nyheter
War Thunder
Vi sjekker ut War Thunders Tusk Force-oppdatering i dagens GR Live
Bli med oss når vi vender tilbake til Gaijin Entertainments militære MMO nok en gang.
HQ
Årets tredje store oppdatering for War Thunder har kommet. Denne oppdateringen, kjent som Tusk Force, legger til en hel del nye kjøretøy å låse opp og mestre, på tvers av land-, luft- og sjøalternativene, samtidig som den til og med forbedrer et par kart og forbedrer ødeleggelseseffekten for trær spesielt.
Det er nok en gang en stor endring for War Thunder, og for å markere dette øyeblikket og milepælen, kommer vi til å hoppe inn i spillet som en del av dagens GR Live -tilbud, hvor jeg vil være vert fra vanlig tid kl. 17 på GR Live-hjemmesiden for en times action.
Husk å stikke innom for å se hvorfor War Thunders nå tilgjengelige og gratis å spille Tusk Force -oppdatering er verdt å sjekke ut.