Vi sjekker ut War Thunders Tusk Force-oppdatering i dagens GR Live

Årets tredje store oppdatering for War Thunder har kommet. Denne oppdateringen, kjent som Tusk Force, legger til en hel del nye kjøretøy å låse opp og mestre, på tvers av land-, luft- og sjøalternativene, samtidig som den til og med forbedrer et par kart og forbedrer ødeleggelseseffekten for trær spesielt.

Det er nok en gang en stor endring for War Thunder, og for å markere dette øyeblikket og milepælen, kommer vi til å hoppe inn i spillet som en del av dagens GR Live -tilbud, hvor jeg vil være vert fra vanlig tid kl. 17 på GR Live-hjemmesiden for en times action.

Husk å stikke innom for å se hvorfor War Thunders nå tilgjengelige og gratis å spille Tusk Force -oppdatering er verdt å sjekke ut.