Du ser på Annonser

For deg som er på utkikk etter et bra, budsjettvennlig headset til din splitter nye Xbox Series X eller S, er nylanserte Xbox Wireless Headsett et godt alternativ, det har vi allerede konstantert i vår anmeldelse. Men nå har også GRTV tatt en kikk på headsettet, og det kan du også via videoen nedenfor.