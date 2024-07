Vi sjekker ut XDefiants første sesong på dagens GR Live

HQ

Vi vender tilbake til et av årets mest populære skytespill på dagens GR Live. Nå som den første sesongen av XDefiant har gjort sin ankomst, skal vi hoppe tilbake til tittelen for å se hvordan den nye Rainbow Six: Siege GSK-fraksjonen, og de tre nye kartene og våpnene, og den ekstra Capture the Flag spillmodusen rister opp ting.

Du kan få med deg alt som skjer fra GR Live-hjemmesiden til vanlig tid kl. 16:00 BST / 17:00 CEST, når jeg skal være vertskap og spille i en time.

Og frem til da kan du også gå over her for å se Magnus' nylige inntrykk av sesong 1.