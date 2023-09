"Vi skal gjøre det enda bedre enn vi har gjort hittil" Naraka: Bladepoint er sterkere enn noensinne og ser optimistisk på fremtiden

HQ

I sommer tok den orientalsk utseende flerspiller-action-tittelen Naraka: Bladepoint et stort steg fremover ved å bli gratis å spille og utvide spillerbasen ved å lansere tittelen på PlayStation-konsoller. I tillegg har 24 Entertamients tittel utforsket samarbeid med andre kjente videospillserier, som NieR. Crossoveren med figurer, skins, våpen og tilbehør fra Yoko Taros verk ble også nylig lansert, og spillets merkevaresjef Raylan Kwan tok en prat med oss om spillets nåværende tilstand, hvordan de takler denne nye fasen og hva vi kan forvente oss i fremtiden av Naraka: Bladepoint.

I intervjuet bekreftet Kwan at tittelens suksess de siste årene oppmuntret studioet til å ta spranget over til free-to-play-modellen, og at spillerbasen har vokst betydelig etter lanseringen på PlayStation-systemer. "Vi feiret 20 millioner spillere over hele verden. Det tallet ga oss selvtillit til å droppe betalingsmuren og gi tilbake til fellesskapet", sier han og legger til: "Vi doblet antallet samtidige brukere på Steam.

Og vi ble kåret til spillernes valg på PlayStation i juli".

Med selvtillit i tallene glemmer ikke teamet at de må fortsette å levere kvalitetsinnhold for at tittelen skal overleve.

"For øyeblikket jobber teamet også med det tredje kartet i Naraka-spillet. Og i fremtiden kommer vi til å love fellesskapet vårt at vi skal levere mer innhold. Og til og med gjøre det bedre enn det vi har gjort de siste to årene."

Du kan spille Naraka: Bladepoint nå på PC, PS5, Xbox One og Xbox Series.