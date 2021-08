Vi skal også se Xbox Gamescom 2021-sendingen i kveld

HQ

Det er ikke bare Destiny 2 som skal avsløre spennende nyheter i dag. Microsoft har også bestemt seg for å tyvstarte årets Gamescom-messe med en 90 minutter lang sending fylt med nyheter og trailere fra spill vi allerede vet om, mer informasjon om hva som kommer til Xbox Game Pass fremover og mer.

Sendingen starter klokken 19 på GR Live, og med muligheten for å få lanseringsdatoen til Halo Infinite, flere nydelige klipp fra Forza Horizon 5, kanskje et livstegn fra Cuphead: The Delicious Last Course og mer er det bare å titte innom fra første stund.