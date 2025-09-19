Gamereactor

Lego Voyagers

Vi skal på bedårende eventyr i Lego Voyagers i dagens GR Live

Bli med på en time med Light Brick Studios andre Lego-historie.

Når to små legoklosser ser et romskip skytes opp og dessverre krasjer i nærheten av hjemmet sitt, blir de inspirert til å sette sammen farkosten igjen og selv fly til stjernene. Før det må de krysse gjennom villmarken rundt hjemmet sitt for å sette sammen bitene og bygge raketten på nytt.

Hvis du er interessert i å se to Lego-klosser hutre seg gjennom plattform- og puslespillseksjoner, kan du bli med oss på dagens GR Live, der vi spiller gjennom den første timen av Lego Voyagers.

Som alltid kan du finne strømmingen på YouTube, Twitch, Facebook og vår egen GR Live-side. Vi starter som vanlig kl. 17. Hvis du vil lese mer av våre dyptgående tanker om Lego Voyagers, kan du gjøre det i vår anmeldelse her.

Lego Voyagers

