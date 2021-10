Vi skal sjekke ut diverse demoer fra Steam Next Fest i dagens GR Live

HQ

Vi starter ukas livesendinger ved å kaste lys på noen av våre favorittdemoer i oktobers Steam Next Fest. Det er hundrevis av demoer tilgjengelig her som spenner over en rekke forskjellige sjangere fra strategititler til actionrollespill og førstepersonsskytespill. Disse demoene kan lastes ned helt gratis, og eventet pågår til 7. oktober.

Fra klokken 16 på vår GR Live-side kommer Rebeca til å spille gjennom flere av sine favoritter og vil også ta forespørsler fra seerne. Vi streamer som vanlig i omtrent to timer.