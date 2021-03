Vi skal sjekke ut The Crew 2 sin nye oppdatering i dagens livestream

Du ser på Annonser

Det er snart påske, men det betyr ikke at vi bremser ned med våre livesendinger helt enda. I dag tar vi til gatene, himmelen og havet i USA, i Ubisofts racingspill The Crew 2. Streamen blir uten tvil stappfull av fartsfylt motorsportaction, og vi skal også bruke tiden på å sjekke ut spillets seneste oppdatering, samt Once Upon a Time in Brooklyn-gateracet. Sistnevnte kjører vi en konkurranse på nå der du kan vinne fete premier ved å være den raskeste på banen (mer informasjon om dette her).

Har du lyst til å få med deg dette kan du komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang og holder på i cirka to timer.