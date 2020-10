Du ser på Annonser

Halloween nærmer seg med stormskritt, og derfor tenkte vi at det var passende å spille et skummelt spill i dagens livestream. Derfor tenkte vi å spille Amnesia: Rebirth i ettermiddag, som viser seg å være et meget bra spill også. Les gjerne anmeldelsen vår her.

Vi anbefaler å ta på et skikkelig headset og slå av lyset og bli med oss på vår liveside klokken 16 når vi setter i gang. Klarer vi å overleve?