Vi skal spille Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy i dagens livestream

Sammen med The Medium ble også Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy lansert forrige uke, og var en av de største lanseringene i januar. Denne oppfølgeren til 2019s Atelier Ryza fungerer egentlig som en forgjenger og byr på mer av det vanedannende turbaserte gameplayet fansen elsker fra serien. For å feire lanseringen skal vi dedikere dagens livestream til å sjekke ut de to første timene av spillet.

For å det med deg kan du surfe innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. Vi streamer også på Facebook, YouTube og Twitch.