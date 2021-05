Vi skal spille Before We Leave i dagens livestream

I går slapp Balancing Monkey deres nyeste spill, et ikke-voldelig bybyggingsspill, der spillere må skaffe ressurser fra området rundt for å sikre at Peeps kan gjenoppdage sivilisasjon. Selv om det er ikke-voldelig må du fortsatt unngå eldgamle beist som best beskrives som romhvaler, ellers vil de forstyrre velværen og bremse din sivilisasjonskonstruksjon.

Hvis du vil se noe av dette kan du komme innom vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang og holder på i cirka to timer.