Vi skal spille Elden Ring klokken 16 på GR Live

HQ

I går kunne vi endelig publisere anmeldelsen til Ruben, og han var ikke den eneste som lot seg imponere stort av FromSoftwares nyeste spill, for Elden Ring er nemlig et av de best anmeldte spillene noensinne. I morgen, eller faktisk om bare noen timer, lanseres Elden Ring offisielt i Europa, hvilket betyr at spillere snart kan dykke ned i Lands Between selv. Før lanseringen skal vi også spille det selv i dagens GR Live-sending.

Vi skal spille de første to timene av Elden Ring fra klokken 16 og du kan få det hele med deg på vår GR Live-side, Facebook, YouTube og Twitch. Sees vi?