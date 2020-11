Vi skal spille Gears Tactics på Xbox Series X fra klokken 16

Du ser på Annonser

I dag er en stor dag, for neste generasjon er endelig her! Mange av dere har sikkert allerede fått deres Xbox Series X eller S-konsoll i dag også. Neste generasjons Xbox bringer enda mer lekker 4K-grafikk, lynraske lastetider og en haug med bakoverkompatible spill. For å feire lanseringen skal vi streame Gears Tactics, som lanseres i dag for første gang på konsoll.

Se oss kjempe mot Locust Horde i noen intense turbaserte kamper på vår GR Live-side fra klokken 16. Ellers finner du oss også på Facebook, YouTube og Twitch.