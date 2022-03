Vi skal spille Ghostrunner-utvidelsen Project_Hel i dagens GR Live

Ghostrunner-utvidelsen "Project_Hel" har blitt utsatt den 23 januar 2022 klokken 20:28 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette I desember ble det kjent at Ghostrunner-utvidelsen ved navn "Project_Hel" skulle komme 27. januar. Det er dog ikke tilfellet lenger. Via et innlegg på post har det...

Vi skal spille Ghostrunner fra klokken 16 den 27 oktober 2020 klokken 12:44 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette I dag lanseres 505 Games sitt nye cyberpunk hack and slash-spill Ghostrunner, og for å feire dette skal vi spille gjennom de to første timene live. Ghostrunner er som en...