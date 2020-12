Vi skal spille Immortals: Fenyx Rising fra klokken 16

Immortals: Fenyx Rising-anmeldelse

den 30 november 2020 klokken 18 ANMELDELSE. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Å blande Assassin's Creed Odyssey med The Legend of Zelda: Breath of the Wild og Deadpool har skapt en ny, utrolig spennende franchise for Ubisoft.