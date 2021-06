Du ser på Annonser

Maneater har nylig blitt sluppet på Nintendo Switch også. I spillet, som utviklerne beskriver som et ShaRkPG, skal du terrorisere gulfkysten i rollen som en ung oksehai ute etter hevn. Målet er å bli større og sterkere ved å ta deg av noen av havets dødeligste rovdyr og ødelegge ferien for ferierende.

For å se oss bite over de første to timene av spillet, surf over til vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang.