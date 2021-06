Vi skal spille Planet Zoo i dagens livestream

Vi starter uka med å sjekke ut den sneste utvidelsen til Planet Zoo. Africa Pack ble sluppet til spillet forrige uke, og den introduserer fem nye dyrearter inkludert surikater og afrikanske pingviner samt 180 gjenstander inspirert av regionen. I tillegg til dette tilføyes også et nytt eksklusivt tidsbestemt scenario som gir spillerne som oppgave å forvandle en karrig ørkenstrekning til en populær turistattraksjon.

For å se oss bygge og administrere vår egen dyrehage med de nye tilleggene er det bare å surfe over på vår GR Live-side fra klokken 16 når vi setter i gang. Er du interessert i å sjekke ut spillet selv er det verdt å nevne at spillet nå selges med 55% rabatt på Steam for øyeblikket, mens utvidelsene selges med 20-35% rabatt.