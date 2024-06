Vi skal spille som en mørk fantasy John Wick i Phantom Blade: Zero

HQ

På Summer Game Fest satte vi oss ned og spilte Phantom Blade: Zero, og etterpå fikk vi intervjue spillets regissør, Soulframe Liang. Liang ga oss mange detaljer om spillet, inkludert Kung Fu-inspirasjonene til Phantom Blade: Zero sine kamper.

Noe han også røpet var spillets historie. Liang gjorde sitt beste for å holde kortene tett til brystet, men han kunne ikke la være å forklare noen sentrale detaljer om historien og hovedpersonen.

"Helten vår er en tragisk helt som av en eller annen grunn har svært få dager i livet", forklarte Liang. "Så dette med 66 dager igjen har en viss sammenheng med spillmekanikken, men jeg vil ikke si det her og nå, jeg lar det være en hemmelighet. Historien blir veldig dramatisk fordi hvert eneste valg, hvert eneste møte ... kjærligheten og hevnen og alt blir så dramatisk og så presserende fordi du ikke har så mye tid igjen. Du har dine egne saker å ta deg av, du har noe igjen, du er ikke ferdig med noe. Du føler at det haster veldig, du har det travelt med å gjøre noe før du dør."

Liang sa følgende om hvordan hovedpersonen fremstår i spillet: "Hovedpersonen er en mørk helt. Han har noe mørkt inni seg, og han var den beste drapsmannen i organisasjonen, men nå har han gjort opprør mot organisasjonen. Så han har blitt jaget av sine gamle kolleger, så han er litt som John Wick eller noe sånt, men han blir jaget av de gamle kollegene og også av de gamle fiendene. Alle vil drepe ham, så han prøver bare å overleve og gjøre jobben sin før han dør."

Det høres ut som en actionfilm som vi drømmer om, rullet inn i et videospill med prangende sverdkamp. Ta en titt på hele intervjuet nedenfor mens vi ser frem mot Phantom Blade: Zero, som nå er under utvikling for PC og PS5.